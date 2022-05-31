Під час роботи Денісової на посаді омбудсмена оприлюднювалася досить делікатна інформація, зазначив народний обранець.

Народний депутат Денис Маслов повідомив, що на офіс омбудсмена надходили численні скарги та нарікання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Маслов прокоментував сьогоднішнє рішення парламенту щодо звільнення омбудсмена Людмили Денісової.

"Перш за все, посада омбудсмена передбачає обов’язки із забезпечення прав і свобод людини, і це дуже тонка робота з багатьма національними і міжнародними органами. У цьому випадку у соцмережі і на телебачення потрапляла досить делікатна інформація, яка не тільки не допомагає у розв'язанні проблем, а ще й робить шкоду інтересам людей і країни в цілому. Варто загадати випадок, коли було повідомлено у соцмережах про те, що у Херсонській області 57 наших дітей-сиріт ховаються у церквах. Цю інформацію одразу ж використали російські спецслужби, і цих дітей швидко вивезли на територію РФ. Друге, від багатьох своїх колег у парламенті чув нарікання щодо комунікації в офісі омбудсмена. Часто у відповідь на звернення колеги отримували тільки відписки замість розв'язання конкретних проблем. Маємо скарги так само і від ветеранів АТО", - сказав він.

Також Маслов спростував інформацію щодо можливих кандидатів на відповідну посаду.

"Ця інституція має бути оновлена. Визначеного переліку кандидатів ще немає, а та інформація, яку поширювали у медіа, не відповідає дійсності", - заявив народний обранець.

Активісти повідомляли, що кандидатами на посаду омбудсмена є Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

Нагадаємо, 31 травня у Верховній Раді за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого парламенту з прав людини проголосували 234 народних депутатів.

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