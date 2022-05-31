Народний депутат Денис Маслов повідомив, що на офіс омбудсмена надходили численні скарги та нарікання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.
Маслов прокоментував сьогоднішнє рішення парламенту щодо звільнення омбудсмена Людмили Денісової.
"Перш за все, посада омбудсмена передбачає обов’язки із забезпечення прав і свобод людини, і це дуже тонка робота з багатьма національними і міжнародними органами. У цьому випадку у соцмережі і на телебачення потрапляла досить делікатна інформація, яка не тільки не допомагає у розв'язанні проблем, а ще й робить шкоду інтересам людей і країни в цілому. Варто загадати випадок, коли було повідомлено у соцмережах про те, що у Херсонській області 57 наших дітей-сиріт ховаються у церквах. Цю інформацію одразу ж використали російські спецслужби, і цих дітей швидко вивезли на територію РФ. Друге, від багатьох своїх колег у парламенті чув нарікання щодо комунікації в офісі омбудсмена. Часто у відповідь на звернення колеги отримували тільки відписки замість розв'язання конкретних проблем. Маємо скарги так само і від ветеранів АТО", - сказав він.
Також Маслов спростував інформацію щодо можливих кандидатів на відповідну посаду.
"Ця інституція має бути оновлена. Визначеного переліку кандидатів ще немає, а та інформація, яку поширювали у медіа, не відповідає дійсності", - заявив народний обранець.
Активісти повідомляли, що кандидатами на посаду омбудсмена є Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.
Нагадаємо, 31 травня у Верховній Раді за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого парламенту з прав людини проголосували 234 народних депутатів.