Створення додаткових місій міжнародних організацій для допомоги громадянам України викликають лише скептичну посмішку

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про тиск на Україну з боку Організаціх Об'єднаних Націй.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Лубінця, українська сторона фіксує не тільки порушення прав громадян України, а й порушення умов діяльності міжнародних організацій, наприклад Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста до полонених.

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"Родичі мають знати, в яких умовах перебувають полонені, чи дають їм воду та медичне обслуговування. Не менше одного разу на місяць вони мають право на листування. Обов'язково, якщо розпочався судовий процес, має бути забезпечений доступ адвокатів. Також має повідомлятися, якщо військовослужбовців переводяться в інше місце. Росія не виконує жодну з цих норм. Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної. Така сама ситуація і щодо Організації Об’єднаних Націй", – зазначив він.

ООН так само просто не допускають на тимчасово окуповану територію. І це попри те, що нею сформовано 4 різних місії в Україні (постійна місія в Україні, моніторингова місія, створена в квітні, місія для розслідування подій в Оленівці та місія для моніторингу ситуації на ЗАЕС).

Водночас до самих організацій також є запитання. Зокрема, омбудсмен заявив про тиск з боку ООН на Україну.

"У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад - це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду. Тобто мені здається, що вони більше тиснуть на нас, аніж на агресора. І я часто публічно у розмовах з представниками інституції говорю про це. Можливо, вони теж шукають якісь додаткові механізми, але, коли я отримую інформацію щодо створення додаткової місії, щоб допомагати громадянам України, у мене це викликає лише скептичну посмішку", – каже Лубінець.

Раніше повідомлялося, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН після того, як російський окупант демонстрував череп нібито українського бійця.

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