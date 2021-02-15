До трійки лідерів також потрапила Юлія Тимошенко.

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Серед зазначених кандидатів відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

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Зазначається, що на другому місці опинився б лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, якого підтримують 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився.

На третьому місці – лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5%.

Далі йдуть співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (5,9% і 8,2%), голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (3,7% і 5,1%), лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман (3,2% і 4,5%), лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (2,9% і 4,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Що відомо про опитування

Упродовж 5-7 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Костянтин Гончаров