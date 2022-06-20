Кошти та інші активи партії передано у власність держави.

Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як повідомляє Восьмий апеляційний адміністративний суд, сьогодні колегія суддів завершила розгляд адмінсправи про заборону цієї політсили.

"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішення суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Держава", "Наші", "Блок Володимира Сальдо", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя" і "Ліва опозиція".

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