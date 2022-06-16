Майно та активи партії постановили передати державі.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність проросійської сили "Партія Шарія".

Про рішення суду пише Громадянська мережа ОПОРА.

Позивачем у справі виступило Міністерство юстиції України (за участі третьої сторони СБУ). Представника відповідача не було на засіданні, хоча очікувалось його включення онлайн, пояснюють активісти.

Майно та активи партії постановили передати державі.

Це вже дев’ята заборонена проросійська партія. Раніше під заборону потрапили: "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Наші", "Держава" та "Блок Володимира Сальдо", Соціалістична партія України, Ліва опозиція.

Діяльність партії пов'язують з проросійським блогером Анатолієм Шарієм, що став обличчям минулої виборчої кампанії політичної сили.

На початку 2021 року Шарію оголосили про підозру у державній зраді й порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності тощо.

Наразі Шарій живе в Іспанії. 4 травня його затримали на прохання українських правоохоронців, які внесли блогера до Інтерполу. Наступного дня підозрюваного у держзраді відпустили під підписку про невиїзд.

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