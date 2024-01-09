Орбан на чолі Євроради: неприємно, але не страшно

Президент Європейської Ради Шарль Мішель влітку 2024 року може достроково залишити свою посаду. Існує ймовірність, що його місце тимчасово може посісти прем’єр Угорщини Віктор Орбан. УНІАН дослідив ризики для України від такого ймовірного розвитку подій.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив про наміри балотуватися до Європейського парламенту і, в разі перемоги на виборах, достроково залишить свою посаду. В такому разі існує ймовірність, що тимчасовим очільником Євроради стане відомий своїми не зовсім дружніми заявами та діями стосовно України Віктор Орбан, оскільки саме влітку до Угорщини перейде головування у Єврораді.

Перший достроковий

Нещодавно президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив про намір балотуватися до Європейського парламенту, а отже, влітку поточного року, в разі обрання, він залишить чинну посаду.

Відео дня

"Я вирішив брати участь у європейських виборах у 2024 році. Якщо мене оберуть, я займу своє місце. Європейська Рада може визначитись і назвати наступника до кінця червня-початку липня", - зазначив він.

Це перший випадок коли чинний голова Євроради залишає свою посаду достроково, а також перший випадок коли він балотуватиметься до Європейського парламенту. При цьому варто зазначити, що у разі, якщо європейські лідери до липня не знайдуть повноцінного наступника Шарлю Мішелю, то Європейську Раду тимчасово може очолити скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Адже влітку 2024 року головування у Єврораді саме перейде до його країни (така ротація відбувається щопівроку).

Шарль Мішель, попереджаючи негативні відгуки з цього приводу, вже заявив, що головування Орбана "на двох стільцях" - далеко не є фактом.

"Я хочу чітко пояснити, що у будь-якому випадку в червні має бути ухвалене рішення щодо наступника, а рішення щодо переходу до Європарламенту буде у липні, тож Раді легко призначити мого наступника на посаді... Є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана, якщо є політична воля", - розповів Мішель.

Як не допустити головування Орбана

Політичний аналітик інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач сумнівається, що Віктор Орбан буде навіть тимчасово очолювати Європейську Раду, зважаючи на накладені на Угорщину санкції та критику на адресу прем’єра країни.

"Стосовно Віктора Орбана, я не думаю, що в нього є якісь шанси виконувати обов’язки голови Європейської Ради з липня по листопад нинішнього року, оскільки всі члени Ради, Єврокомісія, всі, кого називають євробюрократією, весь час боролися з Віктором Орбаном, застосовуючи до Угорщини санкції, критикуючи прем’єра країни. І дуже важко собі уявити, що він буде очолювати всю цю структуру навіть протягом якогось перехідного періоду", - зазначив він у розмові з УНІАН.

Ба більше, експерт не виключив, що головування Угорщини буде перенесено на інший час: "Якщо Віктор Орбан буде поводитися стосовно ЄС у нинішньому вигляді, скажімо так, деструктивно, то Угорщину взагалі можуть позбавити права головувати у Єврораді у другому півріччі нинішнього року. Наприклад, перенісши цей період на потім… Думаю, що цей крок Шарля Мішеля (балотування до Європейського парламенту, - УНІАН) узгоджений з усіма іншими очільниками Європейського союзу, і кандидатуру на його заміну вже шукають. Той чи та, кого оберуть у липні виконувати обов’язки замість Шарля Мішеля, швидше за все, залишиться головою Європейської Ради на увесь термін. Тобто, цей вибір буде підтверджено у листопаді".

Щодо майбутнього нинішнього очільника Європейської Ради, Володимир Горбач не виключив, що Шарль Мішель хотів би змінити крісло голови Євроради на крісло очільника Європарламенту.

"Президент Європейської Ради не балотується в депутати Європарламенту просто заради того, аби бути звичайним депутатом. Очевидно, в нього є більші амбіції. Можливо, він хотів би бути головою Європарламенту. Це було б, на мою думку, природньо, оптимально і достатньо добре для Європейського союзу та Європарламенту", - резюмував він.

Пережили COVID,переживемо і головування Орбана в Єврораді

Втім, навіть якщо Віктор Орбан тимчасово посяде місце головуючого в Єврораді, експерти не очікують серйозних наслідків для України. Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко вважає, що Орбан, навіть в разі тимчасового керівництва Європейською Радою, буде змушений залишатися в руслі загальної європейської політики.

"Ризики (для України), безумовно, є. На мою думку, політик, який свідомо і систематично підриває європейську солідарність, який не сповідує європейські цінності й не вірить у них, який заграє з Кремлем, Пекіном і Тегераном, не може займати ключові посади в органах Європейського Союзу. З іншого боку, я вірю в силу європейських інститутів, які обмежують свободу дій посадовців необхідністю залишатися в руслі загальної європейської політики. У цьому плані навіть посадовці із сумнівними поглядами не зможуть завдати багато шкоди європейським інституціям, або зруйнувати ЄС зсередини", - розповів він у коментарі УНІАН.

Своєю чергою, український дипломат, надзвичайний та повноважний Посол України, співзасновник ГО "Українська асоціація зовнішньої політики" Володимир Хандогій додає, що кілька місяців головування Орбана не принесе критичних наслідків для України, адже голова Євроради - перший серед рівних.

"Якщо так складеться - у чому я дуже сильно сумніваюся – що все-таки Віктор Орбан стане на якийсь місяць чи два головою Євроради, то навіть у цій ситуації якихось страшних наслідків для України це не принесе. Нам потрібно спокійно до цього ставитися", — вважає дипломат.

Не роблять трагедії з можливого тимчасового президентства у Єврораді не друга України Віктора Орбана й у міністерстві закордонних справ України.

"Навіть якщо шість місяців Орбан виконуватиме там ці функції, він вже все одно в цей час буде головуючим у ЄС, оскільки головування Угорщини. Переживемо ці шість місяців", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Втім, станом на сьогодні навіть у канцелярії Віктора Орбана не поспішають приміряти "під шефа" крісло президента Європейської Ради, хоча б і тимчасово. Речник угорського уряду Золтан Ковач закликав до "стратегічного спокою".

"Усім тим, хто ставить собі питання, чи може Віктор Орбан тимчасово виконувати обов'язки президента Європейської Ради, якщо президент Європейської Ради стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій", – написав він в одній з соцмереж.

Тому наразі виглядає, що тимчасове президентство у Європейській Раді Віктора Орбана поки що можливе лише теоретично. Угорщина і без цього має право на блокування рішень ЄС щодо України. Але навіть якщо Орбан все ж тимчасово очолить Єврораду, не варто посипати голову попелом.

Ярослав Конощук