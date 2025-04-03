Україна представила чіткі й конструктивні пропозиції, які "все ще залишаються на столі", зазначили в Офісі президента.

Чіткі й конкретні пропозиції щодо припинення вогню, озвучені українською делегацією на зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії, залишаються на порядку денному. Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса сказав під час зустрічі з журналістами.

Паліса розповів, що у Саудівській Аравії завдання української сторони полягало у тому, аби продемонструвати американцям готовність до діалогу:

"Ми приїхали з конструктивними пропозиціями, щоб підтвердити наше прагнення до припинення вогню. Українська сторона дійсно налаштована рухатися до конкретних кроків у цьому напрямку. Це має стати фундаментом для початку більш ґрунтовних переговорів... Безумовно, наші пропозиції все ще залишаються на столі".

Відео дня

На його думку, американська сторона була "приємно здивована нашими чіткими й конструктивними пропозиціями", бо в української делегації був детально прописаний план дій. Цей конкретний план передбачав припинення вогню у повітрі, на морі, а також включав гуманітарний блок. Щодо цього між українцями і американцями "жодних гострих чи спірних питань не виникало", зазначив Паліса.

Окрім того, він повідомив, що українська делегація порушувала питання так званих "червоних ліній", зокрема, відносно того, що Україна ніколи не погодиться на визнання тимчасово окупованих територій. Також у контексті погодження припинення вогню на морі Україна ніколи не погодиться на перевірку росіянами суден.

"Це одна з "червоних ліній", за яку ми не готові заходити за жодних умов. Ви самі маєте розуміти: навіщо нам зараз робити поступки? Ми фактично закрили Чорне море", - наголосив Паліса.

Він запевнив, що з боку американців не було жодного тиску, але ідея про повне припинення вогню належить саме США.

Також, на його переконання, американська переговорна команда усвідомлює, що можуть виникнути складнощі у тому, що росіяни не будуть дотримуватися домовленостей про припинення вогню. На зустрічі американської делегації з росіянами принципової згоди з усіх питань досягнуто не було.

Як додав заступник керівника ОП, деталі розмови американської делегації з росіянами йому невідомі: "Але в мене склалося враження, що американська сторона розраховувала на кращий результат".

Переговори щодо припинення вогню в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 березня делегація України на зустрічі з представниками Трампа висловила готовність на запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умови його прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Але росіяни не це не погодились і регулярно продовжують ввести вогонь із усіх наявних у них засобів, від чого в Україні гинуть цивільні громадяни та зазнають руйнування мині міста.

25 березня відбувся ще один раунд переговорів між Україною та США, але більш на технічному рівні. Було домовлено забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а також впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Україна дотримується звтих зобов'язань, а от Росія вже завдавала ударів по українській енергетиці.

Вас також можуть зацікавити новини: