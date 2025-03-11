Тепер Вашингтон чекатиме на відповідь Москви.

Сьогодні у місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі представники країн досягли низки важливих домовленостей. УНІАН зібрав головні заяви обох сторін.

Припинення вогню

Згідно зі спільною заявою, Київ готовий прийняти пропозицію США та негайно запровадити 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою є прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волтц заявив журналістам, що сторони обговорили з американцями гарантії безпеки та "істотні деталі того, як ця війна буде остаточно припинена". Тепер США планують провести консультації з російською стороною, міністрами закордонних справ країн "Великої сімки" та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Відео дня

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що тепер "м'яч" перебуває на стороні Росії. За його словами, припинити цю війну військовим шляхом неможливо, а перш ніж вдатися до переговорів необхідно припинити стріляти один в одного:

"І це те, що президент хотів бачити, і це зобов'язання, яке ми отримали сьогодні від української сторони, - їхня готовність зробити це. Очевидно, що тепер це буде передано росіянам численними каналами. І ми сподіваємося, що росіяни скажуть "так".

Відновлення поставок зброї Україні

На зустрічі ухвалили, що Сполучені Штати Америки негайно скасують паузу в обміні розвідданими та відновлять безпекову допомогу Україні.

Обмін полоненими

Під час переговорів делегації обговорювали обміном військовополоненими, звільнення цивільних українців та повернення примусово переміщених з України дітей. Згодом Рубіо сказав, що під час безспосередніх перемовин доведеться розв'язати безліч проблем, в тому числі гуманітарних.

Угода про копалини

Американський та український президенти домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Переговорний процес

Обидві сторони мають визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Київ підкреслив, що в цьому процесі мають брати участь європейські партнери.

Заяви президентів

Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона пропонувала на зустрічі запровадити перемир'я в небі та на морі, а також звільнити полонених. США запропонували 30-денне припинення вогю і по всій лінії фронту. Україна погодилася, тому тепер США мають переконати Росію зробити те саме. Режим "тиші" запрацює, якщо Москва погодиться на це:

"Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні".

Дональд Трамп сказав, що сподівається на досягнення повного припинення вогню вже найближчими днями. Також він анонсував розмову з кремлівським правителем Путіним та зустріч з російськими представниками.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, вчора президент Зеленський прибув до країни та зустрівся із принцом Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Пізніше він повідомив, що українська делегація залишається там для переговорів.

Українську делегацію очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також входили міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник голови ОП Павло Паліса.

Зустріч проходила на тлі погіршення відносин між країнами. Нагадаємо, нещодавно Трамп призупинив надання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: