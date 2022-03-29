Переговори тривали близько чотирьох годин. За їхніми підсумками було домовлено продовжити діалог.

У Стамбулі в палаці Долмабахче завершилися переговори української та російської делегацій.

Нагадаємо, переговори почалися близько10:30 і завершилися буквально недавно. Вони тривали близько 4 годин.

Як повідомляє haberler.com, за підсумками було заявлено, що сьогоднішній раунд завершено і переговори будуть продовжені. Виступаючи перед журналістами після зустрічі, українська делегація заявила:"Нам потрібні багато країн, в тому числі Туреччина, в якості гарантів". Зокрема, член української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі Олександр Чалий заявив, що 8 країн, у тому числі Туреччина, можуть виступити гарантами безпеки України.

Перед переговорами було заявлено, що російська сторона відмовилася від вимог "денацифікації України", "роззброєння" і "правового захисту російської мови в Україні". З українського боку було заявлено, що держава не піде на компроміси щодо людей, території та суверенітету.

Зазначимо, що перед початком зустрічі перед членами делегацій виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який заявив, що прийшов час "очікувати твердих результатів" від цих переговорів. Ердоган підкреслив, що "зупинити цю трагедію повинні обидві сторони".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Стамбулі проходив новий раунд переговорів між Україною і РФ. Серед членів української делегації, які знаходились безпосередньо за столом переговорів, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, голова делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник Міністра закордонних справ Микола Точицький і заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Це перша очна зустріч сторін з 7 березня, коли пройшли переговори в Брестській області Білорусі. Після цього делегації постійно спілкувалися по відеозв'язку.