Ключове питання - це договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі у Стамбулі тривають інтенсивні консультації з Росією з декількох важливих питань.

Про це він сказав на проміжному брифінгу у Стамбулі.

"Зараз йдуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань. Ключове - це договір про міжнародні гарантії безпеки для України, і тільки саме з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібне Україні", - зазначив він.

За словами Подоляка, другий блок питань, які наразі обговорюють делегації, - це припинення вогню, щоб можна було вирішити всі гуманітарні проблеми, які накопичилися.

"І сьогодні маємо ще одну проблему, яка стає все більшою, - це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях боїв. У нас і в прямому ефірі подекуди звучать заклики, щоб знищувати одну чи іншу націю, що призводить до конфліктів, до відеозаписів того, як порушується Женевська конвенція щодо військовополонених", - розповів радник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувається новий раунд перемовин України з Росією.

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