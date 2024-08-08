Саме встановлення миру в Україні вже найближчим часом Кассіс вважає "реалістичним".

Миру між Україною і РФ не буде доти, доки обидві країни не сядуть за стіл переговорів, для міністра закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіса це стало "очевидним".

Видання Neue Zürcher Zeitung зазначає, що тим самим в інтерв'ю швейцарським ЗМІ політик задав "новий тон", рекомендувавши Заходу "наполягати" в діалозі з Києвом на участі РФ на наступних переговорах.

На його думку, поки Україна не покаже принципової готовності до дипломатії, не буде дипломатичного виходу з конфлікту. Саме встановлення миру в Україні вже найближчим часом Кассіс вважає "реалістичним". Передумовою для цього він вбачає брак зброї у конфліктуючих сторін.

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"Те, що він під цим має на увазі саме Україну, він не сказав", - продовжує газета, "але це само собою зрозуміло, з огляду на перебіг бойових дій на користь Росії".

На думку Кассіса, сторони останніми днями лише намагаються "створити факти на полі бою, щоб забезпечити собі кращу стартову позицію для будь-яких переговорів".

Швейцарець наполягає, що Берн, як і раніше, може виступати ефективним посередником для переговорів між Росією та Україною. На думку Кассіса, конференція в Бюргенштоку була "проміжним кроком до миру".

На зауваження журналістів, що Москва більше не вважає Швейцарію нейтральною, Кассіс відповів, що такі заяви - лише "військова риторика". Він підкреслює, що "в дипломатичних колах підтвердять, що у нього хороші особисті стосунки з російським колегою".

Кассіс упевнений, що Сергій Лавров бачить у ньому "надійного партнера по розмові на Заході" і Берну, як і раніше, "не потрібно боятися говорити з усіма".

Швейцарія і війна в Україні

Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це вирішив робити Європейський союз. Як заявили в Державному секретаріаті з економічних питань, швейцарські закони і міжнародні зобов'язання не дають змоги Швейцарії отримувати якісь особливі доходи від коштів російського Центрального банку, тому і передавати просто нічого.

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