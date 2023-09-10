Він вважає, що відповідним місцем для цього стане Генасамблея ООН.

Бразильський президент Лула да Сілва висловив намір під час генасамблеї ООН "посадити за стіл переговорів" президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Скоро буде генасамблея ООН - місце для обговорення війни, для обговорення миру. Це місце, щоб посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів", - заявив він, передає CNN.

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Бразильський президент підкреслив, що G20 створена після кризи 2008 року для обговорення і вирішення економічних проблем. "Тому не вважаємо, що тут ідеальне місце для обговорення війни", - висловив він свою думку.

Лула да Сілва ще раз нагадав, що його країна братиме участь у переговорах між сторонами.

Бразильський президент і війна в Україні

Бразильський лідер довго мовчав про війну в Україні, а потім раптом заявив, що Києву потрібно віддати Росії частину територій, щоб війна закінчилася. Також він заявляв потім, що для завершення війни з РФ потрібно задіяти більше дипломатії і менше "збройного втручання в Україну".

А в середині літа після саміту ЄС-Латинська Америка, Лула на прес-конференції попередив, що "світ втомився" від війни в Україні, І сказав, що необхідно знайти "шлях до миру".

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