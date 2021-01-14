Речник української делегації в ТКГ дав оцінку торішнім перемовинам.

Домовленості Паризького саміту 9 грудня 2019 року реалізовані лише частково.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

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На запитання, що було здійснено після домовленостей "нормандської четвірки" у Парижі рік тому, речник української делегації в ТКГ відповів: "Наша делегація визнає паризькі домовленості такими, які були здійснені частково. Два обміни полоненими є найкращим і найбільшим досягненням, ще припинення вогню – відносне, але все-таки. Ми відкрили КПВВ 10 листопада. З нашого боку вони досі працюють. Тобто ми створили додаткові умови, щоб боротися за уми й серця людей з того боку лінії розмежування. Що можна було ще зробити – додаткові ділянки розведення військ, розмінування, відкриття КПВВ і обмін полоненими. На жаль, це просувається по міліметру".

За його словами, в тому, що процес мирного врегулювання йде дуже повільно, винен Кремль.

"Російське керівництво має вирішити, чи вони хочуть, і як виконувати мінські та паризькі домовленості. Тому що і Франція, і Німеччина визнали, що Україна робить сильні кроки для виконання всього комплексу домовленостей у "мінському" та "нормандському" форматах", - заявив Арестович.

Також він прокоментував останню зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних радників глав держав:

"Головні зусилля були зосереджені на безпекових питаннях. Наскільки я зрозумів, як каже пан Козак (заступник голови адміністрації президента РФ - ред.), Росію в першу чергу цікавить політичний аспект – порядок проведення виборів тощо. Наша позиція полягає в тому, що спочатку безпека, а потім – політика".

Нормандський формат: зустріч радників

12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Андрій Василюк