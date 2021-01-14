Домовленості Паризького саміту 9 грудня 2019 року реалізовані лише частково.
Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".
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На запитання, що було здійснено після домовленостей "нормандської четвірки" у Парижі рік тому, речник української делегації в ТКГ відповів: "Наша делегація визнає паризькі домовленості такими, які були здійснені частково. Два обміни полоненими є найкращим і найбільшим досягненням, ще припинення вогню – відносне, але все-таки. Ми відкрили КПВВ 10 листопада. З нашого боку вони досі працюють. Тобто ми створили додаткові умови, щоб боротися за уми й серця людей з того боку лінії розмежування. Що можна було ще зробити – додаткові ділянки розведення військ, розмінування, відкриття КПВВ і обмін полоненими. На жаль, це просувається по міліметру".
За його словами, в тому, що процес мирного врегулювання йде дуже повільно, винен Кремль.
"Російське керівництво має вирішити, чи вони хочуть, і як виконувати мінські та паризькі домовленості. Тому що і Франція, і Німеччина визнали, що Україна робить сильні кроки для виконання всього комплексу домовленостей у "мінському" та "нормандському" форматах", - заявив Арестович.
Також він прокоментував останню зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних радників глав держав:
"Головні зусилля були зосереджені на безпекових питаннях. Наскільки я зрозумів, як каже пан Козак (заступник голови адміністрації президента РФ - ред.), Росію в першу чергу цікавить політичний аспект – порядок проведення виборів тощо. Наша позиція полягає в тому, що спочатку безпека, а потім – політика".
Нормандський формат: зустріч радників
- 12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
- Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.
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