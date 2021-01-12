У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".
Читайте такожЗеленський запросив Ілона Маска до ЖитомираЯк повідомляє "РИА Новости", вони тривали більше як 6 годин.
За словами представника Росії - заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, "похвалитися нічим, обмінялися думками з усіх аспектів врегулювання".
"Зустріч політрадників "нормандської четвірки" була корисною, остаточних рішень поки що не знайшли, але домовилися зустрітися через 2 тижні", - додав він.
Довідка УНІАН. Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).
Зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату»
- Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.
- Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.
- Раніше Єрмак заявляв, що зустріч «нормандської четвірки» на рівні радників, найімовірніше, відбудеться у січні.
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