Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Читайте такожЗеленський запросив Ілона Маска до ЖитомираЯк повідомляє "РИА Новости", вони тривали більше як 6 годин.

За словами представника Росії - заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, "похвалитися нічим, обмінялися думками з усіх аспектів врегулювання".

"Зустріч політрадників "нормандської четвірки" була корисною, остаточних рішень поки що не знайшли, але домовилися зустрітися через 2 тижні", - додав він.

Довідка УНІАН. Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату»

Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

Раніше Єрмак заявляв, що зустріч «нормандської четвірки» на рівні радників, найімовірніше, відбудеться у січні.

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Автор: Леся Лещенко