Посадовець призначив собі премію за екстраординарні досягнення.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який виплатив собі премію на понад 229 млн грн.

За даними УНІАН, мова йде про Андрія Коболєва, який очолював компанію з 2014 по 2021 рік. Як повідомляє прес-служба САП, у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК "Нафтогаз України", включаючи членів правління.

Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США.

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"При цьому голова правління свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті наглядова рада НАК "Нафтогаз України" погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.

САП також зауважила, що протягом 2018-2021 років службові особи НАК "Нафтогаз України" не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Реакція Андрія Коболєва на підозру НАБУ

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, коментуючи вручення йому Національним антикорупційним бюро підозри в призначенні собі премії в розмірі 10 млн доларів, заявив, що не має наміру ховатись від правосуддя та відстоюватиме свою правоту за допомогою юристів.

"Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли перебував за кордоном, одразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь (ховатись – УНІАН), а збираюсь доводити свою правоту", - написав він у Facebook.

Скандал із премією Андрія Коболєва - що варто знати

Андрій Коболєв працював головою правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року по 28 квітня 2021 року. На його місце було призначено Юрія Вітренко.

Раніше екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в одному з інтерв'ю повідомив, що йому при звільненні виплатили не всю належну компенсацію.

На це в компанії заявили, що Коболєв отримав 600 млн грн премій за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі та не має невиплачених компенсацій з боку компанії.

1 лютого 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у екс-голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, в офісі "Укртрансгазу" та у керівників приватних підприємств.

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