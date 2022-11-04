Кабінет Міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
"Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", – йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Уряду.
Обов’язки Міністра розвитку громад та територій України після звільнення Чернишова тимчасово поклали на його першого заступника.
"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов’язків Міністра розвитку громад та територій України на першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – зазначено в розпорядженні Кабінету Міністрів.
Скасування конкурсного відбору і заміна очільника "Нафтогазу" – що відомо
Як писав УНІАН, раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України". Уряд, який виконує обов’язки наглядової ради "Нафтогазу" за її відсутності, звільнив Вітренка з посади 1 листопада. Раніше його можливе звільнення пов’язували з необхідністю переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.
Було відомо, що на його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Верховна Рада підтримала його звільнення 3 листопада.
Для призначення Чернишова Кабінет Міністрів скасував проведення конкурсного відбору керівника "Нафтогаза". Як йдеться в постанові №1234 від 3 листопада, Уряд виключив відповідну норму з постанови 2008 року "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".