Обов’язки міністра розвитку громад та територій України після звільнення Чернишова тимчасово поклали на його першого заступника.

Кабінет Міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

"Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", – йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Уряду.

Обов’язки Міністра розвитку громад та територій України після звільнення Чернишова тимчасово поклали на його першого заступника.

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"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов’язків Міністра розвитку громад та територій України на першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – зазначено в розпорядженні Кабінету Міністрів.

Скасування конкурсного відбору і заміна очільника "Нафтогазу" – що відомо

Як писав УНІАН, раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України". Уряд, який виконує обов’язки наглядової ради "Нафтогазу" за її відсутності, звільнив Вітренка з посади 1 листопада. Раніше його можливе звільнення пов’язували з необхідністю переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.

Було відомо, що на його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Верховна Рада підтримала його звільнення 3 листопада.

Для призначення Чернишова Кабінет Міністрів скасував проведення конкурсного відбору керівника "Нафтогаза". Як йдеться в постанові №1234 від 3 листопада, Уряд виключив відповідну норму з постанови 2008 року "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".

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