За словами посла Латвії в Україні, його країна підтримає будь-яке рішення Києва щодо того, як повинна продовжуватись війна, де вона закінчиться та на яких умовах.

Латвія підтримає будь-яке рішення Києва щодо того, як повинна продовжуватись війна, де вона закінчиться та на яких умовах. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

За його словами, Рига підтримає рішення України, "яке б ви не ухвалили".

"Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення. Отже, очевидно, в моєму розумінні, будь-яка угода включатиме, звичайно, питання територій", - зазначив дипломат. Відео дня

Він підкреслив, що Латвія підтримує Україну у питанні відновлення територіальної цілісності. При цьому умови досягання припинення вогню та мирної угоди залежатимуть від українського керівництва.

Як сказав Клява, Латвія не хоче бачити, аби хтось нав'язував Києву рішення, з яким Україна не згодна. За його словами, Україну не можна примушувати до несправедливої мирної угоди, оскільки у разі загнання в кут рішення не буде стабільним й означатиме лише паузу перед наступною війною.

"По суті ми говоримо про принципи. Але теоретично скидати з рахунків нічого не можна. Є багато можливостей, як можна знаходити вихід із воєнних ситуацій, але це ваше рішення", - резюмував посол.

"Мирні переговори" з Росією, - останні новини

Нещодавно заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін різко висловився про мирні переговори з Росією. За його словами, активізація наступальних дій армії окупантів ніяк не має вплинути на позиції України в переговорах. При цьому Києву, як і раніше, потрібно, щоб терористи вивели свої підрозділи з усієї нашої території.

Раніше екс-заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд попередила про тактику Путіна. Вона зазначила, що позиція України щодо миру з Росією має ґрунтуватися саме на умові виведення усіх російських військ з її території.

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