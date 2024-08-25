Заступник комбрига заявив, що нардеп "тепер буде нити з закордону про утиски режиму".

Народний депутат Артем Дмитрук, ймовірно, втік з України. У Третій окремій штурмовій бригаді відреагували на цю новину.

Як заявив заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін, Дмитрук вирішив піти шляхом загиблого у Росії ексколеги Іллі Киви.

"Дмитрук вирішив йти шляхом Киви, тільки у пришвидшеному режимі. Захисник "православія" навіть не дочекався виклику на бесіду з правоохоронними органами - вже з***бався у Молдову. Тепер буде нити з закордону про утиски режиму", - зазначив Жорін.

Відео дня

Військовий іронічно заявив, що Дмитрук "на правильному шляху, взяв хороший життєвий приклад".

"Сподіваюсь, пройдеш цей шлях ще швидше за Киву", - звернувся Жорін до Дмитрука.

Справа і втеча Дмитрука

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України повідомив, що народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Зокрема, йому закидають напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового, спробу викрадення вогнепальної зброї, заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганство. Як стверджується, йдеться про два різні епізоди - напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві. Ймовірно, йдеться про Артема Дмитрука.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук, імовірно, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування. Як пише "Главред" із посиланням на свої джерела, у суботу, 24 серпня, депутата помітили в Молдові.

Вас також можуть зацікавити новини: