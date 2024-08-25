За даними джерел, він перейшов кордон нелегально.

Скандально відомий народний депутат Артем Дмитрук, імовірно, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування. Як пише "Главред" із посиланням на свої джерела, у суботу, 24 серпня, депутата помітили в Молдові.

Джерело, близьке до прикордонної служби Молдови, стверджує, що одіозного депутата помітили в поліції міста Штефан-Воде. Там він нібито в присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону. Співрозмовник "Главреда" уточнює, що ця стаття дозволяє отримати статус біженця.

"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому запитання. Уже, мабуть, виїхав із Молдови", - розповіло джерело.

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Волонтер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі стверджує, що дружина Дмитрука теж перебуває в Молдові.

Напередодні сам Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що йому готують підозру, щоб позбавити його можливості "вести політичну діяльність".

Увечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України повідомив, що якомусь народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Зокрема, йому закидають напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового, спробу викрадення вогнепальної зброї, заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганство. Як стверджується, йдеться про два різні епізоди - напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві.

Також нардепа викликали на допит до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 ранку 29 серпня та на 10 ранку 30 серпня.

Хоча Офіс Генпрокурора не назвав прізвище нардепа, за контекстом і "заблюреною" фотографією підозрюваного можна припустити, що йдеться саме про Артема Дмитрука.

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