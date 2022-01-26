За словами Дмитрука, він "чекатиме рішення правоохоронних органів" і вибачився за свою поведінку.

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук призупиняє роботу в об'єднанні "Розумна політика" колишнього спікера Дмитра Разумкова.

Про це він написав у середу, 26 січня, на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп нагадав про "інцидент в мерії Одеси".

"Як людина принципова і законослухняна, я очікую чесного і об'єктивного розслідування інциденту. З цією метою я припиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні"розумна політика". Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використовувати ситуацію в своїх корисливих цілях", - написав Дмитрук.

Дмитрук заявив, що "боровся з незаконною забудовою","проти земельної мафії, яка намагається привласнити собі ласі шматочки біля моря".

Читайте такожБійка в одеській мерії за долю нардепа Дмитрука: постраждали 10 осіб

"Я розумію, що як депутат повинен був уникати фізичних методів вирішення конфлікту. Але на жаль мені довелося захищати права одеситів єдино доступним способом", - заявив нардеп.

За словами Дмитрука, він "чекатиме рішення правоохоронних органів" і вибачився за свою поведінку.

"Як депутат Верховної Ради буду і далі боротися з свавіллям в Одесі, застосовуючи всі можливості законодавчої, правоохоронної та судової системи. Також хочу вибачитися перед випадковими людьми, які могли постраждати і яким доставили незручності", - уклав Дмитрук.

Нагадаємо, 25 січня в мерії Одеси сталося зіткнення між муніципальною охороною, Артемом Дмитруком та його помічниками, яких не пускали на засідання земельної комісії міськради. За даними поліції, постраждали троє охоронців.

Пізніше стало відомо, що в правоохоронні органи звернувся Дмитрук, який, за його словами, також постраждав.

Відкрито три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, за фактом перешкоджання діяльності народного депутата України та у зв'язку із загрозою або насильством щодо державного або громадського діяча.