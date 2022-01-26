Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук призупиняє роботу в об'єднанні "Розумна політика" колишнього спікера Дмитра Разумкова.
Про це він написав у середу, 26 січня, на своїй сторінці в Facebook.
Нардеп нагадав про "інцидент в мерії Одеси".
"Як людина принципова і законослухняна, я очікую чесного і об'єктивного розслідування інциденту. З цією метою я припиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні"розумна політика". Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використовувати ситуацію в своїх корисливих цілях", - написав Дмитрук.
Дмитрук заявив, що "боровся з незаконною забудовою","проти земельної мафії, яка намагається привласнити собі ласі шматочки біля моря".
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"Я розумію, що як депутат повинен був уникати фізичних методів вирішення конфлікту. Але на жаль мені довелося захищати права одеситів єдино доступним способом", - заявив нардеп.
За словами Дмитрука, він "чекатиме рішення правоохоронних органів" і вибачився за свою поведінку.
"Як депутат Верховної Ради буду і далі боротися з свавіллям в Одесі, застосовуючи всі можливості законодавчої, правоохоронної та судової системи. Також хочу вибачитися перед випадковими людьми, які могли постраждати і яким доставили незручності", - уклав Дмитрук.
Нагадаємо, 25 січня в мерії Одеси сталося зіткнення між муніципальною охороною, Артемом Дмитруком та його помічниками, яких не пускали на засідання земельної комісії міськради. За даними поліції, постраждали троє охоронців.
Пізніше стало відомо, що в правоохоронні органи звернувся Дмитрук, який, за його словами, також постраждав.
Відкрито три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, за фактом перешкоджання діяльності народного депутата України та у зв'язку із загрозою або насильством щодо державного або громадського діяча.