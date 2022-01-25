Так він збирався "зупинити свавілля".

Народний депутат Артем Дмитрук влаштував бійку з постраждалими в Одеській міськраді.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП Одеської області.

У вівторок, 24 січня, народний депутат України, виключений зі "Слуги народу", приїхав до Одеси зі своїми помічниками, щоб потрапити на засідання земельної комісії. За його словами, метою було "зупинити свавілля".

Як повідомляє місцеве видання "Думський", ключовим питанням засідання, на яке був намір прорватися нардеп, було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія" на Гагарінському плато.

Ні Дмитрука, ні його помічників на засідання не пустили. Тоді він пройшов до зали і почав зривати засідання.

На відео зафіксували, як нардеп бігає по столах, ламає меблі, жбурляє документи.

В результаті бійки, за інформацією поліції, постраждали три охоронці мерії.

Сам Дмитрук записав відео, на якому в розстебнутій сорочці розповідає, що його побила "Муніципальна варта".

Зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту. Подію кваліфіковано як хуліганство - за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу.

Раніше Дмитрук влаштовував бійку у Верховній Раді - з нардепом від "Батьківщини" Сергієм Власенком.

Також від відомий як противник вакцинації. Він виступає проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і сам заявляв, що не має наміру робити щеплення.

Нагадаємо, Дмитрук був обраний до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №133 (Одеса). У листопаді 2021 року його виключили з фракції "Слуга народу". Тепер він є нефракційним депутатом.

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