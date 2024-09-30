План перемоги України, який президент України Володимир Зеленський на минулому тижні представив президенту США Джо Байдену, розкриють українцям, але частково.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в ефірі інформаційного марафону. "Це план президента (Зеленського), і безумовно, як він пообіцяв, після презентації президентові Сполучених Штатів і партнерам, я думаю, що план буде презентований українцям. Але можу вам сказати, що є частини - такі дуже чутливі, вони є закритими", - повідомив Єрмак.
Він зауважив, що все те, що стає публічним, чують не лише в Україні, але ще й це чує ворог:
"Деякі деталі цього плану є закритими. Але, ви знаєте, реалізацію цього плану важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах, перемогах наших військових, наших Збройних сил".
Він зауважив, що українці зрозуміють потребу нерозкриття деяких частин плану перемоги.
Важливі новини України - що повідомлялося
Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Володимир Зеленський під час візиту до США представив план перемоги кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс відповідно, чинному президенту Джо Байдену, членам Палати представників і членам Сенату, а також лідерам інших країн, які відвідували Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.
Президент України пояснив американським лідерам кожен пункт плану перемоги. Тепер очікується робота, "щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення". Графік плану перемоги розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні.
12 жовтня Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів (формат "Рамштайн"). Очікується, що на цій зустрічі розглядатиметься план перемоги України.