План перемоги Зеленського містить пункти, про які ворог не повинен знати, зазначив керівник Офісу президента.

План перемоги України, який президент України Володимир Зеленський на минулому тижні представив президенту США Джо Байдену, розкриють українцям, але частково.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в ефірі інформаційного марафону. "Це план президента (Зеленського), і безумовно, як він пообіцяв, після презентації президентові Сполучених Штатів і партнерам, я думаю, що план буде презентований українцям. Але можу вам сказати, що є частини - такі дуже чутливі, вони є закритими", - повідомив Єрмак.

Він зауважив, що все те, що стає публічним, чують не лише в Україні, але ще й це чує ворог:

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"Деякі деталі цього плану є закритими. Але, ви знаєте, реалізацію цього плану важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах, перемогах наших військових, наших Збройних сил".

Він зауважив, що українці зрозуміють потребу нерозкриття деяких частин плану перемоги.

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Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Володимир Зеленський під час візиту до США представив план перемоги кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс відповідно, чинному президенту Джо Байдену, членам Палати представників і членам Сенату, а також лідерам інших країн, які відвідували Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Президент України пояснив американським лідерам кожен пункт плану перемоги. Тепер очікується робота, "щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення". Графік плану перемоги розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні.

12 жовтня Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів (формат "Рамштайн"). Очікується, що на цій зустрічі розглядатиметься план перемоги України.

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