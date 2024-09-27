Президент України у Нью-Йорку зустрівся з кандидатом на посаду президента США.

Влада України і Дональд Трамп мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram після зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Він зазначив, що була дуже змістовна зустріч із Трампом:

"Представив йому план перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей"

Президент України підкреслив, що справедливий мир потрібен.

"Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці", - наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Трампом

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США Дональд Трамп різко змінив риторику після зустрічі із Зеленським. Зокрема, він зазначив, що війна в Україні має закінчитися справедливо.

На запитання журналістки, чи не змінив він свою думку після бесіди з українським лідером, Трамп відповів, що "багато чого дізнався", але думку не змінив.

При цьому екс-глава Білого дому підкреслив, що він і Зеленський хочуть, щоб ця війна закінчилася справедливо. Республіканець підкреслив, що навіть Путін хоче закінчення війни, і це "хороша комбінація". Він наголосив, що має бути "чесна угода для всіх".

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