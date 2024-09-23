Президент України Володимир Зеленський закличе США до гарантій безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.
Він вирушить на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", покликаний змусити Росію почати переговори з Україною, пише видання The Times.
"Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку Україні. Заклик Зеленського до гарантій безпеки підкреслює, що Україна не може бути прийнята в НАТО та інші міжнародні альянси, зокрема, через розбіжності між союзниками", - ідеться в статті.
Один із західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, зазначив, що американські президентські вибори мають велике значення не тільки для України.
"Для Путіна результат виборів буде найважливішим елементом у його власних розрахунках... Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо у них виникне відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід, то на цьому все і закінчиться", - сказав дипломат.
Стверджується, що план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів:
- Прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО.
- Продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря.
- Прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння.
- Міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.
Зазначається, що Байден навряд чи оголосить, що дасть Україні дозвіл на використання ракет великої дальності, включно з британськими Storm Shadow, на російській території.
"Це справді британо-американське рішення", - сказав дипломат із третьої країни, що представляє НАТО. Але, попередив він, "рівень загрози з боку росіян і Путіна ніколи не був таким сильним. І головна проблема в тому, що ми не знаємо, де справжні червоні лінії".
Один натівський дипломат визнав, що будь-які переговори будуть "дуже, дуже, дуже складними і болючими для України".
"Ясно, що українці не зможуть витіснити росіян зі своєї країни", - сказав дипломат. Але заморожування війни на нинішніх лініях фронту, як запропонував Венс, і примус України залишатися позаблоковою "було б катастрофічним результатом", сказав дипломат.
"Це точно не може бути основою для переговорів", - додав він.
Війна в Україні - можливість переговорів із РФ
Останнім часом стали частіше лунати заяви про можливі переговори між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський пояснив, чому став більш відкритим у цьому питанні.
За його словами, справа не в прагненні України до справедливої перемоги, а в тому, що Кремль взагалі не має бажання припиняти бойові дії на будь-яких розумних умовах.