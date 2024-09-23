Президент України хоче отримати запевнення в подальшій підтримці з боку Америки.

Президент України Володимир Зеленський закличе США до гарантій безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

Він вирушить на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", покликаний змусити Росію почати переговори з Україною, пише видання The Times.

"Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку Україні. Заклик Зеленського до гарантій безпеки підкреслює, що Україна не може бути прийнята в НАТО та інші міжнародні альянси, зокрема, через розбіжності між союзниками", - ідеться в статті.

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Один із західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, зазначив, що американські президентські вибори мають велике значення не тільки для України.

"Для Путіна результат виборів буде найважливішим елементом у його власних розрахунках... Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо у них виникне відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід, то на цьому все і закінчиться", - сказав дипломат.

Стверджується, що план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів:

Прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО.

Продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря.

Прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння.

Міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Зазначається, що Байден навряд чи оголосить, що дасть Україні дозвіл на використання ракет великої дальності, включно з британськими Storm Shadow, на російській території.

"Це справді британо-американське рішення", - сказав дипломат із третьої країни, що представляє НАТО. Але, попередив він, "рівень загрози з боку росіян і Путіна ніколи не був таким сильним. І головна проблема в тому, що ми не знаємо, де справжні червоні лінії".

Один натівський дипломат визнав, що будь-які переговори будуть "дуже, дуже, дуже складними і болючими для України".

"Ясно, що українці не зможуть витіснити росіян зі своєї країни", - сказав дипломат. Але заморожування війни на нинішніх лініях фронту, як запропонував Венс, і примус України залишатися позаблоковою "було б катастрофічним результатом", сказав дипломат.

"Це точно не може бути основою для переговорів", - додав він.

Війна в Україні - можливість переговорів із РФ

Останнім часом стали частіше лунати заяви про можливі переговори між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський пояснив, чому став більш відкритим у цьому питанні.

За його словами, справа не в прагненні України до справедливої перемоги, а в тому, що Кремль взагалі не має бажання припиняти бойові дії на будь-яких розумних умовах.

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