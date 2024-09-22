У 2028 році Трампу буде вже 82 роки.

Дональд Трамп не планує знову балотуватися на виборах президента США у 2028 році, якщо зазнає поразки цього року. Про це він заявив в інтерв’ю американській програмі "Full Measure".

"Ні, не буду. Я думаю, що так і буде. Я взагалі цього не бачу. Сподіваюся, ми досягнемо успіху [у цьому році]", — сказав Трамп, коли його запитали, чи бачить він себе знову у ролі кандидата через чотири роки, якщо він не матиме успіху в листопаді.

Варто зауважити, що у день виборів у 2028 році Трампу вже буде 82 роки.

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Вибори в США: останні новини

Як писав УНІАН, передвиборча кампанія віце-президентки США Камали Гарріс у серпні зібрала майже втричі більше пожертв, ніж кампанія її конкурента Дональда Трампа. Це є важливим показником того, що жертводавці значно більше вірять у перемогу Гарріс, ніж Трампа.

Також ми розповідали, що Трамп поклав на американських євреїв відповідальність за його перемогу чи поразку на виборах. Він також попередив, що Ізраїль зникне з мапи, якщо президентом США стане Камала Гарріс.

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