Фіктивна боротьба Банкової з Кремлем

Нещодавно оприлюднена розмова Віктора Медведчука з колишнім кремлівським куратором війна на Донбасі Владиславом Сурковим відкриває очі на жахливу історію тих днів. Колишній президент України Петро Порошенко через Медведчука був на постійному контакті з Кремлем. А відтак і прямо допомагав куму Путіна нарощувати вплив.

Буремний 2014-й. Наші війська героїчно б’ються з агресором. Росія захопила шахти Донбасу, українським електростанціям критично не вистачає вугілля. По всій країні вимикають електрику і піднімають ціни в платіжках.

Електрику на окупований Донбас постачає Росія. Але раптом виявляється, попри катастрофу в енергетиці, оплачує ці поставки… Україна! Адже наприкінці 2014-го ми зненацька підписали два вкрай невигідних договори із Росією. Про постачання енергії в Крим і на Донбас.

Тодішній президент України Петро Порошенко виправдовувався – це вимушена жертва Кремлю. Але днями виявилося, що насправді то був цинічний «договорняк» між Порошенком та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Принаймні, про це йдеться в телефонній розмові останнього з тодішнім кремлівським «куратором» війни з Україною Владиславом Сурковим, яку нещодавно злили в мережу.

«У цей момент гриміли бої за ДАП, попереду було Дебальцеве, але Медведчук розповідає Суркову, як погоджує з Порошенком, а той дає вказівки по торгівлі вугіллям, електроенергією в Крим, як формуються умови під компанію, яка повинна постачати електроенергію», – каже «Грошам» політичний експерт Юрій Романенко.

Що і як вони обговорюють, просто шокує. Медведчук відверто «прогинається» перед московським начальником: «Є доручення одного президента… Я прийшов до тебе, є доручення другого президента. Ну, так… Я вже не витримав, я там розмовляв на таких тонах…».

В цій телефонній розмові він звітує, як «зі шкіри вилазить», аби просунути кремлівські інтереси. Плівки промовисто підтверджують: санкції на Медведчука наклали цілком заслужено. Утім, від кума Путіна ніхто іншого й не очікував.

Та з плівок також випливає – його надійним помічником був ніхто інший, як Петро Порошенко.

«Президент зателефонував мені вночі. Ми з ним говорили. Він сказав, щоб я тобі передав таке прохання… Ось я тобі передав. Мені вже… (нецензурно). Що хочеш, те й роби. Все…», - каже на плівках Медведчук.

«Квінтесенцією цієї розмови є те, що вона підтверджує тісний зв'язок тодішнього президента Порошенка з Медведчуком, а через нього з Путіним», - розказав «Грошам» політичний експерт Юрій Романенко.

Ця розмова відкриває очі на жахливу історію тих днів. Порошенко через Медведчука був на постійному контакті з Кремлем. А відтак і прямо допомагав куму Путіна нарощувати вплив. Як союз Порошенка, Медведчука та Суркова обікрав держбюджет на сотні мільйонів? Хто насправді довірив долю бранців Кремля куму Путіна? Та які ще секрети можемо дізнатися невдовзі?

12 грудня 2014 року. Порошенко з офіційним візитом в Австралії. Йдуть перемовини про взаємодію в енергетичній сфері. Та насправді якраз перед тим візитом Порошенко шукав «енергетичних партнерів» не лише в Австралії.

Медведчук телефонував йому прямо на борт №1. І на оприлюднених плівках звітує перед Сурковим, як все було: «В понеділок я йому телефонував. Чому був цей дзвінок? – Я вже не витримав. Він вже був в літаку, я йому по мобільному зв’язку. Я кажу: «Послухай, ну, якщо не треба цим займатися, то я займатись цим більше не буду…»».

Схоже, Порошенко доручив Медведчуку якусь справу. І той незадоволений прогресом: «Ну, ти дав структуру. Я поїхав. Їздив там сім разів. Домовлявся. Ми домовились. Тепер йдуть якісь торги…».

Експерти твердять «Грошам»: мова йшла про нові контракти на поставку електрики в Крим та Донбас.

Окупований Крим тоді вкрай залежав від української енергії. Влітку 2014-го, коли Порошенко ще тільки почав правити, і, вочевидь, ще не встиг налагодити схеми, Кабмін підписав вигідний для нас контракт. Електрику продавали значно дорожче ринкової ціни - приблизно півтори гривні за кіловат.

Тоді чиновники заявляли: лишень за півроку Україна заробила майже півтора мільярда гривень!

Вочевидь, Суркова та Медведчука таке не влаштовувало. І захотіли новий контракт: «Він говорить: «Послухай, попроси, щоб був контракт з цією нашою структурою, з якою ти домовлявся. Ну, точніше, ти зрозумів, яка вона наша… З Інтер РАО і зі структурою Інтер РАО в Криму, яка буде купувати цю електрику. І ми зараз… начебто там тендер вже пишуть».

Для цього треба було змінити «правила гри». Тож Медведчук розповідає, як тиснув на Порошенка: «Постанову прийняли одну. Не ту… Мені все це набридло, я кажу: «Дивись, ми дали постанову, яка нікому не треба. Це кому потрібно?!».

Здавалося б, український президент мав би з планами Кремля боротися… Але плівки свідчать: Порошенко, навпаки, кинувся їх …«проштовхувати»!

«Він там зв’язувався при мені з літака з міністром… Каже: «Та що ти кіпішуєш, я зараз дам команду»», - розповідає Медведчук Суркову на оприлюднених плівках.

Вочевидь, Порошенко дійсно «дав команду». Кабмін оперативно прийняв нові правила. Адже далі в розмові йдеться про те, що постанова, яка «в принципі, підходить, нормально», відразу з’явилася.

Але і це ще не все. Порошенко, Медведчук і Сурков навіть змовилися провести фіктивний тендер!

«Ми цей тендер проведемо, там буде єдиний учасник. Ніхто ж не заявиться… Але мені потрібні ці контракти. І ми підпишемо наш», - йдеться в розмові Медведчука й Суркова.

Змова спрацювала. В останні дні 2014 року новий договір таки підписали. З просто кабальними умовами. Тодішній прем’єр Арсеній Яценюк підняв скандал. Мовляв, відбулося грубе порушення інтересів України.

Ми мали на сто відсотків забезпечити Крим електрикою. Інакше не дочекаємося поставок з Росії, які тоді були конче необхідні. Також Росія мала живити електрикою окупований Донбас. А от платити за бенкет – Україна!

Та найстрашніше – ми погоджувалися знизити ціни для Криму. Спершу окупанти платили приблизно півтори гривні за кіловат. А після «договорняку» імені Порошенка-Медведчука вже лише 72 копійки! Тобто майже вполовину дешевше!

Якщо за півроку могли заробити 1,4 млрд, то за рік майже 3 млрд. Падіння наполовину – це майже півтора мільярда гривень збитків!

І з плівок випливає: Медведчук, Сурков та Порошенко свідомо про це домовлялися.

Що це, якщо не свідоме підігрування Кремлю?...

А далі Порошенко ще один «козир» взагалі вклав у руки Медведчуку. Після Іловайської трагедії Кремль взяв в заручники сотні наших солдат і цивільних. Та раптом опікуватися їх звільненням заходився саме Медведчук. Роками їхня доля була в руках кума Путіна, який неодноразово зривав звільнення! Тоді всі дивувалися: хто і навіщо довірив це саме йому?

У Порошенка божилися: співпрацювали із Медведчуком вимушено. «Геращенко та інші речники казали, що Медведчука запропонувала Меркель», - згадує політичний експерт Юрій Романенко.

Але плівки розкрили страшну правду. «Слухай, ще в одну авантюру мене хотять втягнути, – каже Медведчук. – Дивись. Запропонував наш шановний Петро Олексійович, і це було підтримано Володимиром Володимировичем, взяти участь у звільненні полонених. Мені. Тобто він готовий дати мені мандат…».

Тобто Порошенко сам віддав долю полонених куму Путіна. В Кремлі тоді навіть… зраділи. «Я знаю, що ти там… можеш грати… Я думаю, тобі це в плюс», - каже на плівках Сурков.

Медведчуку це і дійсно було «в плюс», запевняють експерти. «Було важливо повернутися зі знаком плюс в медіапростір», - каже Юрій Романенко.

Крім того, Медведчуку було вигідно якомога довше «піаритися» на долях полонених. Відтак, вони стали подвійними заручниками – кремлівських бойовиків та кремлівських інтриг.

Сам Медведчук заявив – нібито «не пам’ятає», чи дійсно говорив із Сурковим. Але факти, що випливають із записів, підтвердив: «Так, дійсно мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном… І я врегулював питання».

Порошенко ж традиційно всі звинувачення відкидає.

Виходить, у розпал війни кум Путіна та тодішній гарант Конституції України не соромлячись крутили інтриги спільно із кремлівським куратором Сурковим. І тодішня СБУ, підконтрольна Порошенку, чомусь цим не переймалася. А от вже нинішній керівник спецслужби Іван Баканов обіцяє у тій ситуації розібратися.

«На сьогодні цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, у тому числі експертиза», – зазначив він.

Не виключено, що є й більше записів. Зокрема, Медведчук та Сурков згадали й про поставки вугілля з окупованих територій – саме те, за що Медведчуку та його партнеру Козаку закидають фінансування тероризму. Відтак, невдовзі можемо дізнатися нові таємниці союзу екс-президента України та кума Путіна.

Андрій Засаднюк

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