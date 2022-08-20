Подоляк повідомив, що Арестович не є радником глави ОПУ.

Олексій Арестович не є радником глави Офісу президента України, а також жодного з його заступників.

Цю інформацію підтвердив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито відсутність офіційної посади в Арестовича.

"Так ось, пан Арестович дійсно не є ані радником Глави ОПУ, ані радником будь/кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: "радник Офісу Президента України". Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу…", - написав Подоляк.

Раніше сьогодні видання "Український тиждень" із посиланням на інформацію Офісу президента повідомило, що глава держави та керівництво ОП станом на 18 серпня мають 46 штатних і позаштатних радників. Примітно, що в переліку прізвищ не виявилося Олексія Арестовича.

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