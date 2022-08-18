За його словами, на території окупованого Росією Криму було чути сирени повітряної тривоги.

Радник голови Офісу Олексій Арестович прокоментував низку вечірніх вибухів в окупованому Криму та Бєлгородській області.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

За його словами, на території окупованого Росією Криму було чути сирени повітряної тривоги.

"Авіабаза Бельбек (Крим), прильоти. Повітряна тривога в Керчі. Повітряна тривога в Севастополі. У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку. Як Ви розумієте - ми тут ні до чого. Курити менше треба", - прокоментував Арестович.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Також в окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

Ще раніше ввечері 18 серпня в Бєлгородській області почав детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

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