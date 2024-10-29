Верховна Рада України повідомила про смерть нардепа Олега Макарова.

Стало відомо про смерть народного депутата Олега Макарова з фракції "Голос", він помер на 60-му році життя. Про це повідомила Верховна Рада України в офіційному Telegram-каналі.

"Співчуття з приводу смерті народного депутата України IX скликання Олега Макарова. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев'ятого скликання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - ідеться в публікації.

Крім того, там зазначено й те, чим займався Макаров протягом останніх років - він був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.

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На цю новину відреагував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, зазначивши в Telegram, що Макаров був наймудрішим членом фракції:

"Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам усім буде дуже тебе не вистачати".

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