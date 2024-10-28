Відомий бізнесмен мав багаторічний конфлікт з мером Одеси.

Сьогодні, 28 жовтня, помер український мультимільйонер арабсько-сирійського походження Аднан Ківан. Про смерть 61-річного бізнесмена повідомили у корпорації KADORR Group, засновником якої він є.

"Сьогодні пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством. З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога", - йдеться у заяві корпорації.

Зазначається, що у Ківана залишилися сім'я - дружина, троє дітей, онуки.

Відео дня

За неофіційними даними, бізнесмен помер через тяжку хворобу.

Аднан Ківан - чим відомий

Згідно з відкритими джерелами, Аднан Ківан народився у впливовій сирійській сім'ї, освіту здобував в Одесі (на той час – в УРСР), є засновник компанії "KADORR Group", видання "Kyiv Post" та 7 каналу в Одесі (цей канал нещодавно заявив про припинення своєї діяльності).

Коштом бізнесмена побудовано Арабський культурний центр у середмісті Одеси. Також у місті побудовано десятки житлових комплексів "Перлина", житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр "Kadorr", бізнес-центр "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгову галерею "Kadorr".

У 2021 році Forbes оцінив статки Аднана у 240 млн доларів (42-га найбагатша людина України та найбагатший одесит). Згідно з відкритими джерелами, сам бізнесмен оцінював свої статки в 1 млрд доларів. Його родині належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Бізнесмен входить до списку 5 найбільших рантьє.

Ім’я бізнесмена пов’язано з декількома скандалами. Зокрема, він мав конфлікт із мером Одеси Геннадієм Трухановим, який дорікав, що той незаконно забудовує місто. Той звинувачував місцеву владу у корупції, зокрема через то, що Kadorr побудував у місті лікарню швидкої допомоги, подарував її Одесі, а влада передала лікарню у приватні руки. Стосунки сторони з'ясовували, в тому числі у судовому порядку.

Помер заслужений артист України Валерій Бассель - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі помер український актор театру і кіно, театральний режисер Валерій Бассель. Він зіграв ролі у понад 50 фільмах за час своєї кар'єри та став заслуженим артистом України. На момент смерті чоловіку було 85 років. Про причини смерті не повідомлялося.

Вас також можуть зацікавити новини: