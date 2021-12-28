Таких меседжів від США не чули, каже Маркарова.

Мета розповсюдження меседжів про те, що США нібито можуть погодитися на сценарій "фінляндизації" України - посіяти паніку.

Таку думку посол України у США Оксана Маркарова озвучила в інтерв’ю виданню LB.ua.

"Ми не чули жодного меседжу від нашого стратегічного партнера, Сполучених Штатів, щодо якихось компромісів із РФ", - наголосила Маркарова.

"І це ж не просто слова – у нас за останні пів року є відповідні підписані документи зі США, де закріплена підтримка України, розвиток її оборонної та економічної спроможностей", - додала посол.

Маркарова переконана, що мета експертів, що розповсюджують чутки про те, що США можуть погодитися на сценарій "фінляндизації" України - "поширити паніку серед українців".

Раніше Олексій Арестович заявляв, що послаблення України, її фінляндизація - мета Росії.

"Цей процес називається у політтехнології "фінляндизація". Тобто зробити з неї залежну країну зі слабкою армією, яка відмовилася б від протистояння, в найкращому варіанті – дала гарантії не вступу до ЄС і НАТО. А оскільки напряму це зробити важкувато, то треба повернути ці так звані "республіки" до складу України, дати їм можливість впливати на внутрішню політику, а через неї – на зовнішню. Тому що головна мета Росії на короткостроковому етапі – створення умов для неможливості вступу України до ЄС і до НАТО. Вони її наполегливо проводять", - казав він.

Вас також можуть зацікавити новини: