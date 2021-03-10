Йдеться не лише про російську агресію, а й про боротьбу з корупцією та монопольними інтересами окремих осіб, котрі намагаються підірвати ефективність антикорупційної інфраструктури.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін назвала дві головні проблеми, які заважають розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на заході Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", присвяченому презентації Київським безпековим форумом документу "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною".

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Дипломат нагадала, що адміністрація президента США Джо Байдена підтвердила, що Сполучені Штати залишаються вірними Україні як одному з найближчих партнерів та друзів. "І ми продовжуємо співпрацювати за всіма напрямками наших широких взаємних відносин", - сказала Квін.

При цьому, вона відзначила, що США можуть допомогти Україні у таких двох пріоритетних питаннях, як урегулювання конфлікту на сході України та боротьба з корупцією. За словами Квін, корупція "є значною перешкодою для всебічного економічного зростання і євроатлантичної інтеграції України".

На її переконання, президент Володимир Зеленський, намагаючись знайти вирішення цих двох пріоритетних питань, зіткнувся з певними проблемами.

"Я думаю, ми усі можемо визнати це: щодо процесу досягнення миру - спроби України пожвавити переговори були в основному заблоковані російською непоступливістю, а щодо боротьби з корупцією - ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури України, намагаючись уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку", - наголосила Квін.

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"Ці монопольні інтереси також проводять широку кампанію дезінформації в Україні, спрямовану на дискредитацію порядку реформ в Україні та її курсу на Захід", - підкреслила дипломат.

При цьому, як сказала Квін, попри проблеми, її дає надію той факт, що деякі ключові та довгоочікувані реформи в Україні просуваються уперед.

"Очікується, що земельна реформа буде втілена цього літа, вперше створюючи ринок землі, який допоможе розкрити величезний сільськогосподарський потенціал України. Реформа Служби безпеки була ухвалена у першому читанні у парламенті, і нещодавно президент зобов'язався проводити комплексну судову реформу - дуже необхідний крок для зменшення корупції в Україні", - сказала вона.

Дипломат запевнила, що Сполучені Штати й надалі співпрацюватимуть з Україною за всім спектром двосторонніх інтересів.

"Ми тісно співпрацюємо з Україною з метою розвитку та зміцнення незалежних інституцій, таких важливих для збереження й захисту підзвітності у будь-якій демократії. Починаючи від Національного банку і антикорупційних органів та закінчуючи судовою системою - шкідливий вплив особливих інтересів неможливо приборкати без сильних незалежних інституцій", - наголосила Квін.

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Автор: Віталій Саєнко