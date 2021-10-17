Повітряний робот-захисник. Як ударний дрон з Туреччини може змінити хід російсько-української війни

Повітряний робот "Байрактар" знищив сотні російських танків та бронемашин у Сирії, Лівії та на Кавказі. Він перетворив на купу брухту новітні системи ППО, на які російська "оборонка" покладала великі надії. І у Кремля буквально істерика через те, що такі дрони вже працюють в Україні.

"Ця пташка може повністю змінити правила гри на україно-російському фронті. Легендарні "Байрактари", які забезпечили Азербайджану перемогу у війні за Нагірний Карабах, вже працюють в Україні, в зоні Операції Об'єднаних Сил. Виконують практичні завдання. Бачать майже все, що відбувається по той бік лінії фронту. І попри істерику Кремля, Туреччина погодилась збільшити український арсенал цієї унікальної зброї", - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко, демонструючи, як виглядає повітряний робот.

Команда ТСН.Тижня – перші журналісти, які впритул побачили роботу "Байрактарів" на українській війні.

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Майже щодня крилаті розвідники піднімаються в повітря. ""Байрактар" не стоїть на складі, не припадає пилом", - розповідає ТСН.Тижню військовослужбовець підрозділу БПЛА "Микола".

Кожен виліт - розвідувальний. Головне завдання — не пропустити приготування до наступу. "Байрактари" знімають об’єкти, які становлять потенційну загрозу для українських військових.

Найцінніша річ на цьому апараті - камера. Вона бачить на відстань не менше, ніж 50 кілометрів. Це означає, що "Байрактару" не треба перетинати лінію фронту. Усі переміщення ворожої техніки - від передових позицій і майже до кордону з Росією - повітряний робот бачить, як на долоні.

"Навіть номер автомобілю бачить", - розповідає ТСН.Тижню військовослужбовець підрозділу БПЛА "Микола".

Один безпілотний комплекс - це три крилаті машини, прив’язані до зеленого фургона. Це - пункт дистанційного пілотування. Він контролює політ безпілотної машини.

"Всередині - найбільша військова таємниця "Байрактарів". І це не залізо з радіоелектронною начинкою, а люди, які ним керують", - зазначає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

Їх називають екіпажем, як і пілотів за штурвалами справжніх літаків. Вони пройшли підготовку в Туреччині. Увесь політ "Байрактара" оператори бачать так, нібито перебувають на його борту. Екіпаж керує безпілотником, і, за потреби, завдає удару в радіусі ста п’ятдесяти кілометрів. Це пілоти нового покоління - їм не потрібні ані кисневі маски, ані висотні комбінезони, проте, часом їхня ефективність вища, ніж у традиційній авіації.

Але є застереження. Головна заборона перед зйомкою для ТСН.Тижня була – ні в якому разі не показувати їх обличчя. Чому?

"Це - новітній зразок озброєння, його використовують… для знищення противника. І саме через це обличчя операторів мають бути прихованими", - кажуть військові.

Можливості комплексу вражають. Навіть якщо ворог знищить центр керування, розумний "Байрактар" повернеться та сяде на "бетонку" самостійно. В автоматичному режимі. А точність ударів крилатого дрона - просто снайперська.

"Попадає в люк діаметром 30 сантиметрів. Це така високоточна бомба", - розповідає ТСН.Тижню військовослужбовець підрозділу БПЛА "Микола".

Зараз під його крилами — дві восьмикілограмові бомби МАМ-С. Це боєприпас лазерного націлювання, який здатен уразити ціль з восьми кілометрів "у яблучко". Коштує така точність недешево. В одному контейнері – квартира в Києві.

"На сьогодні життя людей набагато цінніше, аніж квартира в Києві, Харкові чи Львові. У разі загострення, ми повинні застосувати ці боєприпаси та врятувати життя наших бійців", - каже військовослужбовець підрозділу БПЛА "Микола".

Будь-які наступальні дії "Байрактари" точно не проґавлять. Й окупанти добре це розуміють. Тому російська пропаганда, наче мантру, повторює "лякачку" про те, що турецькі дрони от-от бомбитимуть окуповані території.

Утім, лазерні бомби застосують тільки у відповідь на спробу зламати українську оборону. Та лише кілька українських крилатих роботів, бодай і надсучасних, не зможуть зупинити орду.

"На сьогодні це тактична перевага наших Збройних Сил, але, якщо їх буде більше, вони будуть стратегічною перевагою і будуть здатні на сто відсотків змінити хід війни", - розповідає ТСН.Тижню військовослужбовець підрозділу БПЛА "Микола".

Ось чому Росія робить усе, аби Туреччина відмовилася продавати Києву безпілотники.

Володимир Путін навіть шантажував Анкару, мовляв, зупинить потік російських туристів на турецькі курорти у разі появи цих безпілотних пташок на Донбасі.

Але коли Україна створила унікальний двигун для турецького дрона наступного покоління, українсько-турецький альянс став доконаним фактом. Тож попри російський шантаж, найближчим часом авіапарк наших ударних дронів може зрости до пів сотні одиниць. Та ще й український центр обслуговування "Байрактарів" починають будувати - вже в листопаді.

"Що стосується будівництва "Байрактар" в Україні, я вважаю, що цей проект уже відбувся. Був ряд перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті, і сьогодні ми з задоволенням відзначили, що є вже земельна ділянка, на якій буде збудовано завод", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Планують, що на цьому заводі збиратимуть "Байрактари" нового покоління - з елементами штучного інтелекту. Вони самі обиратимуть цілі та визначатимуть ступінь загрози.

На міжнародних ринках зброї за такими крилатими роботами черга на роки вперед. Для України це шанс увійти в елітний клуб виробників високотехнологічних безпілотників, утратити який ми просто не маємо права. Це питання виживання у війнах майбутнього.

Андрій Цаплієнко, Іван Головач, Віталій Ткачук

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