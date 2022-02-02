Відповідні відомості до ЄРДР внесла генпрокурор Ірина Венедіктова.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Олександром Трухіним хабаря правоохоронцям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОГПУ, генеральний прокурор Ірина Венедіктов внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування Венедіктова доручила здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро.

Скандал з Трухіним: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи напідпитку, спровокував ДТП.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

Сьогодні, 2 лютого, в МВС повідомили, що народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, і провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

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