Незабаром його можуть позбавити членства у провладній фракції.

Народного депутата України Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Воно також означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

"Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", - йдеться у заяві Олени Шуляк, яку цитує Палійчук

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Напередодні ввечері видання "Українська правда" опублікувало відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі нардепа Трухіна. Патрульний розповів, що в той день той мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що знаходився за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

Сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова доручила відкрити щодо Трухіна кримінальне провадження. Розслідувати його, за дорученням Венедіктової, має НАБУ.

Нагадаємо, що ДТП за участі Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі. Імовірно, що він знаходився за кермом Audi, яка в'їхала у Ford, який після цього протаранив Daewoo.