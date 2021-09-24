Крістіна Квін зазначила, що США прагнуть до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін заявила, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу. За її словами, це відбудеться, коли Україна відповідатиме критеріям НАТО.

Про це дипломат заявила в ході Київського форуму з безпеки "Захід-Схід, Північ-Південь".

"Сполучені Штати прагнуть до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов'язання і вимоги щодо членства", - заявила Квін.

При цьому вона запевнила, що США дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року, де зазначено, що Україна стане членом НАТО.

Читайте такожНаразі немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ від НАТО - голова МЗС"Важливо пам'ятати, що набуття членства в НАТО не є ознакою військової сили, а є відбитком сильного демократичного суспільства, яке вірить в такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори", - підсумувала Квін.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня за підсумками саміту НАТО в комюніке глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловилися на підтримку права України вирішувати своє власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

Кулеба закликає країни-члени НАТО надати Україні План дій щодо членства в 2022 році.

Раніше, 9 лютого, генсек Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

7 червня заступник генсека НАТО Мірче Джоане повідомив, що в Альянсі поки немає консенсусу в питанні надання Україні ПДЧ.

Автор: Анастасія Горбачова