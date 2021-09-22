Володимир Зеленський вказав, що в Альянсі не все спокійно.

Північноатлантичному альянсу необхідна Україна. Без Києва НАТО буде слабкіше.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку.

Український президент зазначив, що в Альянсі не все спокійно, про що свідчить ситуація з оборонними контрактами з Європейським союзом.

"Мені здається, що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, Альянс буде слабшим. І це буде вибір Альянсу - чи хочуть вони мати потужний Альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи в Північноатлантичний альянс, дуже вірили в такий захист", - підсумував Зеленський.

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21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають з візитом до США, де беруть участь у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID – 19, а також збереження навколишнього середовища - паралельно проходитиме кілька великих міжнародних форумів зі зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

Виступ Володимира Зеленського відбудеться 22 вересня.

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.

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Автор: Анастасія Горбачова