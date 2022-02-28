За словами політика, зараз склалася нестандартна ситуація.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про підтримку зусиль України щодо вступу до Європейського союзу.

За словами Фіали, необхідно чітко пояснити, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн, пише видання Novinky.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не у стандартній ситуації", - сказав політик.

Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою найближчим часом.

Водночас, за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС хотів би, аби Україна з часом стала його частиною, проте рішення про вступ нових країн ухвалюють країни-члени, які не обов'язково мають погоджуватися з поглядами ЄС.

На сьогодні Україна ще не має статусу країни-кандидата в ЄС.

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