Україна подасть заявку на вступ до ЄС найближчим часом.

Денис Шмигаль заявити, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою найближчим часом.

"Українці давно довели, що всі ми невід'ємна частина європейської спільноти. Пора закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував Прем'єр Словаччини Едуард Гегер. Вночі Президент України Володимир Зеленський розмовляв з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - йдеться в повідомленні прем'єр-міністра.

Раніше Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Україна повинна стати членом ЄС, щоб отримати солідарність інших країн Эвроблоку у війні з Росією. "З часом Україна приєднається до нас. Ця країна - частина нашої сім'ї, одна з нас, і ми хочемо бачити її в Євросоюзі", - сказала фон дер Ляйен.

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