Запланована серія зустрічей та обговорюватимуться питання, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідує Київ.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише Polsat News.

"Дійсно прем'єр-міністр Моравецький поїхав до Києва. Там відбудеться ряд зустрічей. Обговорюватимуться важливі справи, пов’язані з геополітичною ситуацією, зокрема ринком енергії, енергетичною та військовою безпекою", - сказав Мюллер.

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Речник уряду сказав, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки.

На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест "є політичним сигналом Кремлю".

"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми підтримаємо Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки", – додав речник уряду.

Раніше у Міноборони Польщі заявили, що готуються до потенційної війни з Росією.

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