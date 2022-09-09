Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідує Київ.
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише Polsat News.
"Дійсно прем'єр-міністр Моравецький поїхав до Києва. Там відбудеться ряд зустрічей. Обговорюватимуться важливі справи, пов’язані з геополітичною ситуацією, зокрема ринком енергії, енергетичною та військовою безпекою", - сказав Мюллер.
Речник уряду сказав, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки.
На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест "є політичним сигналом Кремлю".
"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми підтримаємо Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки", – додав речник уряду.
Раніше у Міноборони Польщі заявили, що готуються до потенційної війни з Росією.