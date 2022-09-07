Польща у держбюджеті на наступний рік закладає рекордні 97 мільярдів злотих на армію і оборону.

В Міноборони Польщі заявили, що є великий ризик війни з Росією у період 3-10 років, тому у державі запустили механізми підготовки та закупівель сучасного озброєння.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа у інтерв'ю для PAP.

Польща у держбюджеті на наступний рік закладає рекордні 97 мільярдів злотих на армію і оборону.

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"Є серйозний ризик війни з Росією в період від 3 до 10 років. Все залежить від того, як закінчиться конфлікт в Україні, але ми оцінюємо, що саме стільки років Росії знадобиться для цього. Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії і вибачте мене, але це зовсім другорядне питання щодо того, як бухгалтери розраховуватимуть ці витрати", – сказав заступник голови Міноборони.

Раніше Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72. Вона сподівається компенсувати ці втрати німецькими танками Leopard. У квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

Польща також вирішила придбати близько 500 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також у Польщі основною системою ППО буде американський Patriot.

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