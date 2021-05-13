Ключові теми зустрічі — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проекти.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер відвідає з візитом Україну через два тижні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Читайте такожСправа Медведчука: суддя пішов до нарадчої кімнати"Ключові теми нашої зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проекти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана прем’єр-міністра за два тижні в Україні", - зазначив Кулеба.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас з 17 по 19 травня відвідає з візитом Україну.

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Автор: Леся Лещенко