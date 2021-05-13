Головною метою візиту, за словами прем'єра, стане співпраця двох країн.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас з 17 по 19 травня відвідає з візитом Україну.

Як повідомляє видання ERR, головною метою візиту, за словами прем'єра, стане співпраця двох країн.

Читайте такожСША в ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких озброєнь до окупованого Криму"З понеділка по середу наступного тижня я буду з візитом в Україні. Мета візиту - підтвердити підтримку України на шляху в сторону Європи і підтримати їх в цей складний кризовий час. У першу чергу я сконцентруюся на співпраці з Україною в проведенні реформ. Для Естонії Україна - найважливіший партнер з кооперації в розвитку, ми допомагаємо їм з різними проектами вартістю до 1,4 млн євро на рік", - сказала Каллас.

Проекти спрямовані на освіту, підприємництво та цифрову співпрацю. "Також ми просуваємо систему цифрового уряду, щоб там держава і відкритий сектор були прозорими і щоб знизити корупцію. У плані також відвідування контрольної лінії на сході України, що було окремої метою української сторони", - додала Каллас.

Запрошення відвідати Київ надійшло голові естонського уряду від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час бесіди по відеозв'язку, що відбулася у березні.

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Автор: Леся Лещенко