Президент України Володимир Зеленський пояснив, яким пріоритетом для нього є боротьба з олігархами.
Як передає кореспондент УНІАН, на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ він зазначив, що це є третім пріоритетом після "ескалації, економіки".
За словами Зеленського, олігархи з’явилися в історії пострадянського життя після того, як "Радянський Союз пішов" і країни окрім незалежності отримали й олігархат.
"Ми активно боремося з цим процесом в Україні. В нас є непогані результати", - наголосив президент.
Він зазначив, що, якби не сьогоднішні виклики щодо загрози війни з Росією, економічних проблем, то питання боротьби було б на першому місці.
"Це був би пріоритет номер один. А зараз це пріоритет номер три після ескалації, економіки", - сказав глава держави.
Зеленський нагадав, що в Україні ухвалено закон, спрямований на боротьбу з олігархами. Він також сказав, що коли "ми позбавимось свої олігархів, можемо поділитися своїм досвідом з іншими державами".
Читайте такожЗустріч Зеленського із західними ЗМІ - онлайн-трансляціяЯк повідомляв УНІАН, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.
Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме, є людина олігархом чи ні.
Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії-монополіста на ринку та упродовж року утримує або посилює своє становище;
- володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.