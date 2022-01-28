Водночас Зеленський наголосив, що в Україні вже є "непогані результати" в цій справі.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, яким пріоритетом для нього є боротьба з олігархами.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ він зазначив, що це є третім пріоритетом після "ескалації, економіки".

За словами Зеленського, олігархи з’явилися в історії пострадянського життя після того, як "Радянський Союз пішов" і країни окрім незалежності отримали й олігархат.

"Ми активно боремося з цим процесом в Україні. В нас є непогані результати", - наголосив президент.

Він зазначив, що, якби не сьогоднішні виклики щодо загрози війни з Росією, економічних проблем, то питання боротьби було б на першому місці.

"Це був би пріоритет номер один. А зараз це пріоритет номер три після ескалації, економіки", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що в Україні ухвалено закон, спрямований на боротьбу з олігархами. Він також сказав, що коли "ми позбавимось свої олігархів, можемо поділитися своїм досвідом з іншими державами".

Читайте такожЗустріч Зеленського із західними ЗМІ - онлайн-трансляціяЯк повідомляв УНІАН, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме, є людина олігархом чи ні.

Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії-монополіста на ринку та упродовж року утримує або посилює своє становище;

володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

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