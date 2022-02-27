Його адвокати обіцяють довести, що він вдома, де й має перебувати під домашнім арештом.

Прокуратура перевіряє, де зараз перебуває народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор України час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо того, що Медведчука не можуть знайти вдома, і чи знає вона, куди депутат подівся, Венедіктова сказала: "Як тільки почалася війна, Медведчук - це особа важлива... Тому на запитання прокурорів до Національної поліції, запитання були відразу ж, - ви ж розумієте, що Національній поліції було не до наших запитань на той час. І я думаю, що й на сьогоднішній. Інформацію, де Медведчук, ми перевіряємо".

Вона додала, що адвокати депутата заявляють, що нададуть усі свідчення того, що Медведчук на місці.

"Ми поки такої впевненості не маємо. Але ж ми як прокурори не можемо зайти і подивитися", - пояснила Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що Медведчук проходить по двох провадженнях.

"Особа, яка у нас підозрюється у державній зраді, - ми будемо рухатися для притягнення її до відповідальності", - сказала вона.

На запитання, що чекає на Медведчука, якщо він втік з-під домашнього арешту, Венедіктова пояснила: "Якщо ми не пересвідчимося, що він перебуває вдома, звичайно, ми його будемо оголошувати в розшук. Як тільки ми його оголосимо в розшук і знайдемо його, знову підемо до суду і будемо просити йому тримання під вартою. Я думаю, що суд в цьому випадку стане на наш бік".

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Венедіктова повідомила, що правоохоронні органи почали документувати діяльність Медведчука в так званій "вугільній справі" ще у 2016 році.

27 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Державне бюро розслідувань розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Серед фігурантів справи є Медведчук. Йому та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину повідомили про підозру у вересні-листопаді 2021 року.