Цю інформацію неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.

Нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Про це пише ZN.UA із посиланням на анонімне джерело в Офісі генпрокурора.

Видання пише, що вчора Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він має знаходитися під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення, однак, Медведчука на місці не виявилося.

Цю інформацію ZN.UA неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Офіційно коментувати він відмовився, оскільки не має процесуального відношення до справи Медведчука.

Зазначається, що видання також спробувало отримати коментар у генпрокурора Ірини Венедіктової, але на момент публікації новини відповіді ще не було.

Нагадаємо, ще 21 лютого, за кілька днів до вторгнення Росії, біля будинку Медведчука журналісти проекту "Слідство.Інфо" помітили кілька мікроавтобусів і автомобілів, а також близько двох десятків людей, схожих на охоронців. Джерела журналістів стверджують, що невідомі особи вантажили в мікроавтобуси бронежилети і сумки під зброю, а також заправляли авто.

Як відомо, Медведчук повинен перебувати під домашнім арештом до 10 березня - це зобов'язання на нього поклав суд у "вугільній" справі.

Раніше журналісти дізналися, що дружина Медведчука ввечері 18 лютого спішно покинула Україну, виїхавши в Білорусь.

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