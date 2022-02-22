"Слуга народу" вважає, що американські санкції проти "ДНР" і "ЛНР" – це скоріше імітація, ніж реальні кроки.

У партії "Слуга народу" назвали "просто знущанням" санкції Сполучених Штатів Америки проти "ЛДНР".

Як заявив журналістам народний депутат України Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), заборонити громадянам США торгівлю чи інвестиції в "ДНР" та "ЛНР" – "це смішно".

"Такі санкції є просто знущанням, бо я щось не чув нічого про американські інвестиції в так звані "ЛНР" та "ДНР" до їх визнання Російською Федерацією. І думаю, що не почую після цього", – сказав він.

За словами депутата, такі санкції – "це скоріше імітація, ніж реальні кроки".

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Санкціями, зокрема, забороняється представникам США вкладати інвестиції та вести фінансову діяльність на території ОРДЛО.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР".

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