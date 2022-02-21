Президент Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції і торгівлю в "Л/ДНР".

У Білому домі відреагували на визнання Росією "Л / ДНР" і анонсували введення перших санкцій.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Білого дому.

"Ми очікували подібного кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб в, з або в так званих регіонах "ДНР" і "ЛНР" України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Найближчим часом Державний департамент і Казначейство отримають додаткову інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації Байдена заявили, що найближчим часом буде оголошено про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім "грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань".

"Для ясності: ці заходи є окремими і доповнюють швидкі і суворі економічні заходи, які ми готуємо в координації з союзниками і партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками і партнерами, включаючи Україну, про наступні кроки і триваючу ескалацію з боку Росії вздовж кордону з Україною", - додали в Білому домі.

Також президент Байден підпише указ, спрямований на заборону ходіння долара США в "Л/ДНР".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін ухвалив визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". Він також додав, що дані "документи" будуть підготовлені і підписані найближчим часом.

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