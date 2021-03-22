Скликане воно буде через акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у четвер, 25 березня.

Скликане воно буде через наслідки акцій на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня. Про це написав нардеп Ярослав Железняк в своєму Telegram.

"З огляду на те, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер, 25 березня", – сказано у повідомленні.

Акції на підтримку Стерненка: що сталося

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Окрім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

Події біля ОП поліція кваліфікує як хуліганство, затримано одну особу.

За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.

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Автор: Олег Давигора