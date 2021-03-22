Рада може зібратися на позачергове засідання 25 березня / фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у четвер, 25 березня.
Скликане воно буде через наслідки акцій на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня. Про це написав нардеп Ярослав Железняк в своєму Telegram.
"З огляду на те, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер, 25 березня", – сказано у повідомленні.
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Акції на підтримку Стерненка: що сталося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.
- Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Окрім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.
- Учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".
- Події біля ОП поліція кваліфікує як хуліганство, затримано одну особу.
- За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.
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