Фракція вимагає від правоохоронних органів дати юридичну оцінку цим подіям.

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради та ухвалення постанови з оцінками подій під Офісом президента 20 березня.

Про це йдеться у заяві фракції.

"Слуга народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", - заявили у політсилі.

Читайте такожУ Зеленського відреагували на дії протестувальників під Офісом президента

У зв’язку з цим у "СН" вимагають від правоохоронних органів "негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і добитися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку".

Також "СН" вимагає уважно вивчити відео подій під ОП на предмет, чи не були ці "насильство і вандалізм" реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, "про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб". Також у політсилі наполягають кваліфікувати участь в акції народних депутатів. "Чекаємо на рішучі, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів зі встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності", - сказано у заяві.

"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо", - заявили у "СН".

Акції на підтримку Стерненка: що сталося

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Окрім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Активісти скандували "Аваков - чорт", "Свободу політв'язням", "Стерненку - волю", "Зеленський, не мовчи!", а також "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!"

Учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

Події біля ОП поліція кваліфікує як хуліганство, затримано одну особу.

За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко